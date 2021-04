La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) quiere expresar su más firme reconocimiento a todos sus médicos y al sector privado de la salud en general, quienes lejos de relejarse, han enfrentado esta pandemia con profesionalismo y valor.

No pueden relajarse quienes no tienen vacaciones, no cuentan con los insumos y protección necesaria, se encuentran agotados por las extenuantes jornadas laborales, perciben magros aranceles, han sido vacunados tardíamente o aún no han sido vacunados, y deben lamentar permanentemente la pérdida de colegas y amigos.

No abandonaremos a nuestros pacientes, y como médicos continuaremos atendiendo a cada uno que nos necesite, no importa cuál sea su afección.

A todos nuestros médicos, gracias por hacernos sentir orgullosos.

FEMEBA - Los médicos jamás ... by La Opinión Semanario