Sumándose al éxito en ventas de "Sinceramente" que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en la Feria del Libro, el actual diputado nacional y ex intendente de La Matanza Fernando Espinoza también lanzará su propio libro.

El escrito, hecho en la editorial Ciccus se llama "10 años construyendo futuro" y será presentado la semana que viene en Capital Federal. Allí contará de qué se trata su obra, la cual solo se supo que el prólogo del mismo lo escribió Verónica Magario.

La presentación tendrá lugar el próximo lunes 20, a partir de las 18.00, en Venezuela 330, en San Telmo. Cabe recordar que el legislador no para de repetir en los medios que "Magario, Kicillof o yo, le estamos ganando la gobernación a Vidal".

Vale destacar que el ex jefe comuna kirchnerista ya cuenta con un libro, pero que fue escrito por la periodista y actual panelista del programa Bendita TV, Any Ventura, donde repasan anécdotas del ex intendente como militante peronista.