Baradero se prepara para celebrar la edición 48° edición del Festival de Música Popular, y los vecinos enloquecieron cuando arrancó la venta de entradas. Es que en el espectáculo se espera la presencia de artistas de la talla de Luciano Pereyra, La Konga y Abel Pintos.

Y fue este último, el que convocó la presencia de Ingrid Botheatoz, que fue la primera en llegar el pasado lunes, cuando se abrió la venta de tikets. Instalada frente a la boletería, la fanática no durmió durante dos días y se hizo amiga de otras fanáticas, quienes le “cuidaron” el lugar mientras ella se iba a trabajar por la tarde, cuidando a una mujer mayor.

Con reposera en mano, Ingrid montó guardia e hizo amigas entre las compañeras de vigilia. Compartieron mates, risas y también las agresiones de algunos transeúntes que cada tanto deslizaban un “Vayan a trabajar”. “Algunos no, algunos nos decían ‘Vamos, chicas’, o nos alentaban”, aclaró Botheatoz.

Ingrid adquirió su entrada este miércoles a las ocho en punto y, aunquee se había prometido no llorar, apenas tuvo el tiket en sus manos, no pudo contener la emoción.

La joven de 34 años adelantó que tiene organizado llevar espuma y papel picado para festejar en el show junto a una amiga de San Pedro y al grupo de fans que conoció en la fila.

“Espero poder renovar la foto”, relató Ingrid en diálogo con La Opinión. Y les envió un collage con las fotografías que se tomó con el cantante cada vez que pudo asistir a uno de sus conciertos.

La fanática, ya lleva en la piel su amor por el músico: “Yo quería hacerme un tatuaje con una frase del flaco, pero no sabía cuál. Cuando falleció uno de mis abuelos, viendo una foto de mi nono, se me vino la imagen de Abel cantando una parte de una canción y no tuve dudas de lo que quería. Esa frase, ese ojo que mira al cielo, llora y las iniciales de Abel”.