Mediante un comunicado señalaron que la medida "surge a raíz de un conflicto con la empresa de Seguridad Privada CARBESS que presta servicios de Custodia y Vigilancia en dicha industria".

"CARBESS de reciente ingreso como prestadora incumple los lineamientos del CCT, de las

Leyes Laborales y de los acuerdos en función de derechos adquiridos de las y los (SIC) trabajadores que posibilitaron su desembarco en Siderar", añadieron.

De manera arbitraria pretenden sacar a compañeros y enviarlos hacia otros destinos. No abona las horas extras conforme a derecho y sustrajo unilateralmente un Plus Salarial conforme al Artículo 25 logrado durante sendas luchas gremiales. Son conscientes que intentamos abrir un canal de dialogo, pero no fuimos escuchados. Hemos advertido las consecuencias de esa torpe actitud e hicieron oídos sordos. No nos dejaron otro camino que realizar una Medida de Fuerza que será la primera, pero no la última si persisten en violar los derechos de las y los (SIC) trabajadores. Siderar de acuerdo con la legislación vigente es Responsable Solidario en este atropello", finalizaron.