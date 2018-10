La justicia identificó como Carolin M, de 25 años, a la mujer embarazada de siete meses que fue encontrada asesinada en el hotel de alojamiento “Susurro”, de la localidad de Florencio Varela. El principal sospechoso es un hombre de 37 años, detenido por efectivos de la Policía bonaerense.

El marido de la víctima aseguró que la última vez que vio a su mujer fue el sábado a las 2 de la madrugada cuando fue a comprar algo a un kiosco a dos cuadras.

“Ella tenía ganas de comprar algo y fue y no volvió más. No tenía relación con gente de afuera. Desde hace un año y medio que está conmigo y nunca se fue. Yo creo que la interceptó, la subió al auto y se la llevó. Pensé que iba a volver. Quiero justicia”, afirmó en declaraciones televisivas.

Además, aseguró que su mujer no tenía un amante y que casi nunca salía sola: “Yo le decía que salga con sus amigas, que vaya a bailar antes de quedar embarazada pero no quería salir si no era conmigo. Eramos carne y hueso, siempre juntos”, explicó.

Detención del principal sospechoso

De acuerdo con fuentes policiales, el personal de la DDI de Quilmes y la comisaría 3era de Florencio Varela, la policía determinó que el acusado ingresó al hotel alojamiento ubicado en calle Humaitá al 2100 entre Storni y Remedios de Escalada, acompañado de la mujer que se encontraba cursando un embarazo avanzado, en un Ford Focus.

Según el testimonio del recepcionista, el hombre se fugó del hotel y se llevó la barrera por delante, lo cual quedó registrado en las cámaras de seguridad con la que contaba el complejo.

Una vez presentes en el lugar, autoridades policiales precisaron que el cuerpo de la mujer de unos 35 años, aproximadamente, el cual estaba sobre la cama de una habitación.

La causa es interviene en el marco de la causa caratulada “Averiguaciones causales de muerte” la Unidad Funcional e Instrucción Nro 3 Descentralizada de Florencio Varela.