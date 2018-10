Tras los destrozos que dejó el temporal del último sábado en las fiscalías de Florencia Varela, los trabajadores resolvieron que las próximas 48 horas no habrá actividades allí.

La decisión fue tomada en asamblea y durará el tiempo en que se elabore un informe sobre la situación del edificio que los empleados sostienen que es pésimo, según informó el sitio InfoSur.

La intensa precipitación hizo que se mojaran elementos de trabajo como computadores y expedientes al penetrar la loza e inundar uno de los pisos. Videos e imágenes de las consecuencias del fenómeno fueron compartidas en las redes sociales.

No es la primera vez que una dependencia del Poder Judicial bonaerense se ve afectada en su infraestructura. Pese a que no hubo inclemencias del tiempo, en agosto pasado el techo de un juzgado se vino abajo y no hubo heridos de milagro.