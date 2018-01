Gremios docentes y funcionarios repudiaron las amenazas a Roberto Baradel, el titular del gremio docente, tras haber sido amenazado de muerte el jueves a través de una carta anónima donde desconocidos le advirtieron que "no" se "meta" con el Gobierno y que "vamos por vos y por tu sindicato".

"Te avisamos que no te metas más con el gobierno. Ahora vamos por vos y tu sindicato. Pudiste ser parte de todo esto, pero decidiste ser el enemigo, ahora te vamos a hacer desaparecer. Nadie nos va a detener, solo te queda bajar la cabeza y no ponerte en nuestro camino y rezar que no nos sirvas preso o peor. Se te acaba el tiempo para callarte y a nosotros la paciencia", rezó la amenaza.

Desde los distintos gremios salieron a respaldarlo: “Desde nuestra organización sindical repudiamos las amenazas que sufrió el secretario general, Roberto Baradel, en un marco de hostigamiento y campaña de desprestigio a la actividad sindical que encabeza el Gobierno Nacional. Estas amenazas nos afectan a todxs, no es un ataque a un dirigente, sino a todo el conjunto de la docencia que lucha en defensa de la Educación Pública y de los Derechos de lxs Trabajadorxs de la Educación”, apuntó Suteba en un comunicado titulado “No hay amenaza que valga, la lucha por la escuela pública sigue”.

Por su parte, Ctera también cuestionó duramente la intimidación al considerarla como un "vergonzoso hostigamiento". “Se da un día después de que la Ctera haya repudiado el decreto que firmó el Presidente que deroga la paritaria nacional docente, y a días de que la Gobernadora María Eugenia Vidal acometiera contra los sindicatos docentes impulsando la desafiliación masiva", precisaron.

Baradel ya había recibido amenazas el año pasado, en el momento más álgido de la discusión paritaria. En aquella ocasión los autores del anónimo le habían detallados los movimientos de una de sus hijas.