El Ministro de Salud bonaerense se cruzó con el intendente de Campana, Sebastian Abella, por la vacunación en las escuelas. Mientras el jefe comunal de Juntos por el Cambio afirmaba que 1400 alumnos “no van a poder ir a clases”, el funcionario provincial le respondió que “no hace falta mentir”.

El intendente de Juntos por el Cambio expresó a Infobae que “los tres colegios elegidos en Campana tienen una matrícula de 1.400 chicos. No van a poder ir a clases. Esos chicos ya llevan un año sin ir a clases por la pandemia, o sea que van a completar dos años sin ir a la escuela, salvo que sean reubicados”.

Ante esa declaración Gollan respondió: “No hace falta mentir para hacer política. Ud sabe perfectamente que no se altera en nada el inicio de las clases porque el 1 de marzo ya no habrá centros de vacunación en las escuelas. Sería bueno que lo aclare para no confundir”.

El Ministro de Salud aseguró que hace quince días les mandataron una nota a los intendentes de la Provincia para que sugieran lugares alternativos a las escuelas para la vacunación.