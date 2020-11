“Tuvimos una actitud proactiva, al igual que el Ministerio de Salud de la Nación, en encontrar vacunas y debíamos adelantarnos porque la provincia de Buenos Aires es enorme y requerirá una logística para aplicarla rápidamente”, comentó al respecto. Según precisó el Gobierno este lunes, al país llegarán las primeras 10 millones de dosis en diciembre y las 15 millones restantes en los primeros días de enero.

En ese sentido, sostuvo que los ensayos clínicos “están dando excepcionalmente bien en todas”. Aunque advirtió que el foco está puesto en “quién puede proporcionar las vacunas antes”, pensando en el “impacto sanitario y económico” que implica la demora en la llegada de la cura. “Estamos esperando la que llegue primero, y el Gobierno en esto no tiene ideología”, enfatizó.

De cara al futuro inmediato, planteó un panorama esperanzador teniendo en cuenta que “si logramos vacunar a la población de riesgo, transformaremos la pandemia en otra cosa que no pondrá en jaque el sistema sanitario y el impacto el año que viene será distinto”. "El objetivo de máxima sería aplicarla en el menor tiempo posible; si llegamos al 65 por ciento de la población la situación será otra el año que viene. No solo que no se van a enfermar los que tienen más riesgo sino que se va a enfermar poquísima gente”, remarcó.