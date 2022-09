La diputada del Frente de Todos, Susana González, aseguró que la "falsa libertad de prensa o de expresión debe ser regulada" y "los mensajes de odio deben ser sancionados", en el marco de la sesión de la cámara bonaerense en repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Cuando uno habla de libertad de expresión, no es irrestricta, aquel que tiene un medio y que debe dedicarse a informar lo que no puede hacer es dejar de informar. Lo que si puede es tener editorial lo que no se puede es traspasar los límites en esa editorial", aseguró González, quien pertenece al Frente Grande y es cercana al presidente de ese partido e intendente de Ensenada, Mario Secco.

Y continuó: "Donde termina mi derecho empieza el de otro, esa falsa libertad de prensa o de expresión debe ser regulada, los mensajes de odio deben ser sancionados. Y no es algo contra la libertad de expresión, es algo de la lógica jurídica que nadie puede agarrar un micrófono y decir lo que se le canta".

Asimismo González se manifestó en desacuerdo con la comunicación de repudio al hecho sucedido en Recoleta el jueves pasado por la noche. "Qué raro que aquellos que defienden tanto la libertad de expresión que no se pueda poner en un comunicado la palabra 'medios' o la palabra 'odio'", cuestionó.

"Llegó el momento, mal que le pese a mi gobierno y a mi presidente, de fijarse qué hacemos con el pago de la pauta publicitaria a los medios de comunicación, si vamos a seguir pagando a medios que transmiten fake news y mensajes de odio, si vamos a seguir sin regular la Ley de Medios", exigió. "Lo que pasó es producto del odio que los medios de comunicación instalan en pantalla y eso hay que frenarlo", resumió.