"Hay que sacar a los Grabois del mundo", había dicho el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

"Llegó el momento de poner en marcha la fuerza que va a ordenar el país. Si no es todo, es nada", escribió Patricia Bullrich en Twitter y agregó una foto de Juan Grabois.

Rápidamente, el dirigente social salió a contestar: "Que en 24 horas Patricia Bullrich y Larreta amenacen con sacarme del mundo es un orgullo personal porque habla de lo que son, pero es un peligro para la democracia. Esta vez me toca a mí pero le puede tocar a cualquiera. No hay que dejarlo pasar", sentenció el precandidato a Presidente de Unión por la Patria (ex Frente de Todos).