"Este Gobierno no escucha. Que no haga timbreos en sitios preestablecidos, que salga y pregunte a la gente cómo la está pasando. Hay personas que no comen para poder pagar las tarifas", sostuvo Graciela Camaño.

"Hay un Poder Ejecutivo muy empecinado en sostener los errores y un legislativo muy alineado, prácticamente sin opinión", agregó la legisladora en declaraciones televisivas.

Y sostuvo: "En las formas no veo ninguna diferencia entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner".

Por otro lado, Camaño señaló: "Hay un problema muy serio en el equipo económico (del Gobierno). Es evidente que la próxima salida del Gobierno es la de Dujovne".