Juan Grabois denunció que los programas de ayuda social no están llegando "a la gente que se caga de hambre", y reveló que según un diálogo que tuvo con la Ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, el responsable de esta situación es Sergio Massa.

Em este sentido, alertó: "“Tengo unas ganas de judicializarlo... si un fiscal quiere actuar".

"Una Ministra de este gobierno (por Tolosa Paz) me dijo que un Ministro de este gobierno (por Massa) no manda las partidas de alimentación, cooperativas y urbanización de barrios porque no le gusta lo que yo le digo en televisión", fueron las palabras de Grabois en declaraciones televisivas.

"Si fuera así, que hay alguien tan enfermo o enferma, para no darle a los sectores más pobres...", agregó.

Desde hace tiempo Grabois viene cuestionando a Masa, y últimamente recalentó su discurso contra el tigrense; incluso llegó a decir que por más que sea ungido por Cristina Kirchner para encabezar la fórmula del Frente de Todos no lo van a respaldar bajo ninguna circunstancia.

Además, el dirigente social insistió: Me lo dijo una Ministra, no un pibe de la esquina. Lo digo porque no tengo nada que ocultar, ni intereses personales. Veo tan nivel de maldad, crueldad y desidia en el staff permanente de la política que estoy muy firme con lo que estamos planteando".

"No está entregando las partidas de ayuda social porque no le gusta que lo critiquemos en la televisión. O uno o el otro está mintiendo. Cualquiera de las dos situaciones es de una gran gravedad para el país. Eso es lo que está pasando en la Argentina", agregó.