El Arzobispo Víctor Manuel Fernández convocó a diversos sectores sindicales y de organizaciones sociales de la región, en el marco de una celebración de la palabra que tuvo como consigna la "Paz Social".

Previamente a la celebración, referentes de los diferentes gremios y organizaciones agradecieron a Fernández por su "predisposición y convocatoria al diálogo, debido a la delicada situación que atraviesan los sectores más vulnerables y de la periferia de la ciudad", consignaron desde el arzobispado de la capital provincial.

Una vez reunidos todos en el templo, el Arzobispo llamó a la reflexión y destacó la presencia de todos los allí presentes, quienes "tienen un sentido social, que buscan sinceramente el bien de los trabajadores y de los últimos de la sociedad".

Asimismo, el prelado esbozó que quienes poseen dicho "sentido social", no aceptan que "seamos una mera suma de individuos como quiere el liberalismo extremo". "Les guste o no vamos a seguir diciendo que somos pueblo", remarcó.

"Tucho" Fernández también aseveró: "Seamos capaces de seguir soñando un proyecto de todos los argentinos y para todos los argentinos. Esa es una lucha que construye, pero no es esa falsa paz que tranquiliza las conciencias, que a los pobres sólo les pide que sigan esperando y que confíen en recetas inseguras que suenan a cantos de sirena. A esa paz no la queremos porque somos personas y somos pueblo, y no nos resignamos".

Participaron del encuentro, representantes de los gremios y organizaciones; AERI, AOT (textiles), APOC; ASIMRA, ATE (Ensenada); ATRAC (telégrafos); ATULP; CAMIONEROS, Trabajadores de la Carne, Choferes del Estado, Curtidores, Farmacia, Ferroviarios; FOESIT (Carteros); Fraternidad, Gráficos Platense, Hipódromo, Horticultores, La Bancaria, UOLRA (Ladrilleros); Luz y Fuerza; Municipalidad de Ensenada; Personal Jerárquico de correo argentino; Prensa; SECASPI; SADOP; SATTSAID; SETYA (Jerárquicos. Ind. Textil); SMATA; SOIVA (Vestido); SOSBA; SUETRA; SUPA; SUPEH; Telefónicos; UOM; UTA; UTHGRA (Gastronómicos); STGAS; UTEDyC; Barrios de Pie, Corriente Clasista Combativa, CTEP; SUTEBA; ATE Provincia y CTA-A Provincia; ATE nacional; CTA-A La Plata-Ensenada; UPCN; Salud Pública y ATSA, entre otros.