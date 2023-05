A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, la vicepresidenta habló ante una multitud en Plaza de Mayo. En un discurso en el que fustigó a Mauricio Macri y habló del mal menor, dejó muchas frases destacadas pero ningún candidato, sin embargo en el escenario se selló una foto de campaña.

En primera fila la acompañaban los tres presidenciables que asoman como posibles elegidos, tras la confirmación de Cristina de la declinación de una candidatura propia. El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y el ministro de Economía, Sergio Massa, a su izquierda junto al líder de La Cámpora; y Axel Kicillof a su derecha, junto a Alicia Kirchner, Gobernadora de Santa Cruz.

Entre las especulaciones, ante el silencio de CFK, la figura del Gobernador de la Provincia es la que asoma con más fuerza por su nivel de popularidad; y aunque se sabe que Kicillof busca la reelección, nadie duda de que cambie de parecer ante un pedido de Cristina. En este caso, también se rumorea un posible enroque entre De Pedro y Kicillof, para que el ministro del Interior vaya por la Provincia y el Gobernador por la carrera electoral en Nación.

El otro presidenciable y que también es "hijo de la generación diezmada" a la que hizo referencia la Vicepresidenta en su carta confirmando que declina su candidatura, es Sergio Massa. El ministro que agarró “la papa caliente”, no sólo se posicionó en el escenario junto a Máximo Kirchner, sino que también lo sumó a la comitiva argentina que viajará a China la próxima semana.

En segunda línea en el palco estuvieron Yasky, el referente de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés Larroque, y la presidente de la Cámara de Diputados y referente del massismo, Cecilia Moreau; y el titular de la UOM, Abel Furlán, una presencia significativa ante la ausencia de los triunviros de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña.

En una tercera línea la vicepresidenta también ubicó a funcionarios y ex funcionarios muy cercanos a su entorno más íntimo. El secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zaninni; el senador nacional Oscar Parrilli, y la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré. Entre ellos, Cristina sumó también a Felipe Solá, el ex Canciller cercano al massismo.