El periodista Gabriel Levinas lanzó una polémica declaración al sostener que Argentina "no está preparada" para tener un presidente tartamudo, en relación a una eventual candidatura del ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. "Justamente un partido que lo único que hace bien es hablar, pones un tipo que no puede hacer oratoria... Prefiero no meterme en la cabeza de Cristina pero eso va al muere.", dijo a TN.

La respuesta del Frente de Todos no tardó en llegar. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, afirmó que "hay algunos sectores a los que solo los mueve el odio". "Son lamentables e inaceptables las declaraciones de Levinas en TN sobre Wado de Pedro. Una prueba evidente de que hay algunos sectores a los que solo los mueve el odio", sostuvo en su cuenta de Twitter Rossi, quien anunció que será precandidato a presidente.

En tanto, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti señaló en Twitter que "esto también es Violencia Política y es discriminación y es odio, y es todo lo que queremos que termine de una vez". "Y por eso vamos a seguir luchando, junto a grandes compañeros como Wado. Y sí, Gabriel Levinas , sabés qué? la sociedad argentina es mucho mejor que vos", añadió la funcionaria de Alberto Fernández a través de sus redes sociales.

Asimismo, la directora de Migraciones, Florencia Carignano, también se expresó. "Los dinosaurios van a desaparecer", dijo Charly allá por los 80... Solo depende de nosotros", publicó junto a una imagen del textual de Levinas en TN. Las opiniones del periodista generaron numerosos repudios en las redes sociales, no solamente del ámbito político, sino también de personas con familiares con problemas de habla.

