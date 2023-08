Ramiro Tissera tiene 36 años, es sociólogo y hace más de una década es docente de escuelas secundarias en Tigre. Actualmente es Secretario de SUTEBA Tigre de conducción Multicolor, opositora a Roberto Baradel. Cuenta con 20 años de militancia en Zona Norte y colaboró en la organización de internas clasistas como Impresores en Parque industrial de Pilar y Sealy en Tigre.

Siendo dirigente del Partido Obrero de Tigre, acompañó la lucha de los trabajadores del Parque de la Costa contra los despidos. Y apoyó a empleados municipales y trabajadoras de la salud en sus reclamos contra la precarización laboral. También lleva adelante reclamos ambientales frente a la instalación de grandes countries de lujo en humedales históricos.

En el municipio de Tigre, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad tiene una interna bastante áspera entre Ramiro Tissera (que acompaña la lista de Gabriel Solano y Vilma Ripoll) y Yamila Akerfeld (la candidata de Myriam Bregman y Nicolás del Caño). Ambos apuntan a reafirmar el crecimiento de la Izquierda que se ha dado en los últimos años en la Zona Norte.

- ¿Cómo te estás preparando para las próximas elecciones PASO del 13 de agosto? ¿Qué expectativas tienen desde tu lista?

Estamos muy entusiasmados con la lista que me toca encabezar en Tigre del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, que a nivel nacional encabezan Gabriel Solano y Vilma Ripoll. La campaña ha mostrado que hay una Izquierda que acompaña los reclamos populares y la organización de los barrios dentro de un contexto muy complejo en Tigre. Este es el distrito donde nació Massa políticamente, donde hay una gran oferta turística. El 60% del suelo de Tigre está copado por countrys o barrios privados, donde vive una ínfima porción de la población, por lo que hay una especulación inmobiliaria brutal. Muchos mega emprendimientos inmobiliarios se han hecho sobre humedales, lo que está provocando inundaciones en barrios como La Tunas, Benavídez o Rincón de Milberg.

- ¿Cuál es la situación actual de Tigre? ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta hoy el municipio?

Los datos del INDEC son muy claros. El 27% de los vecinos de Tigre no tienen agua para beber. El 75% no tiene inodoro. Estamos hablando de un Tigre que tiene problemas con el agua, justamente cuando hay una precandidata a intendente como Malena Galmarini, que es esposa de Sergio Massa, y que es presidenta de AYSA. Ella hace campaña diciendo que el 100% de los vecinos de Tigre van a tener agua pero primero debería rendir cuentas, porque en cuatro años de gestión en AYSA, no logró resolver un problema fundamental como lo es la falta de una red cloacal y una red de agua para que los vecinos puedan beber en Tigre.

- Ustedes son testigos de una disputa muy curiosa dentro del oficialismo en Tigre. ¿Desde la Izquierda cómo ven esta pelea en Unión por la Patria?

La disputa que hay entre Julio Zamora y Massa-Galmarini es una disputa que tiene que ver por el control de los negocios en Tigre. El negocio de la obra pública, el negocio de los emprendimientos inmobiliarios pero también el negocio de la Policía. La crisis y las disputas en el oficialismo de Tigre arrancó por los vínculos que tenía el Frente Renovador con el fiscal de San Isidro, Claudio Scapolan, que este año fue destituido por encubrir a una banda de policías y abogados que extorsionaba a narcos. Estamos hablando de los delitos más espurios que pueden haber. Esta gente gobernó doce años el municipio y no ha podido resolver los problemas fundamentales del distrito.

- ¿Cuáles son esos problemas fundamentales que mencionás?

Tenemos falta de agua, falta de viviendas. Y te agrego otro dato: mientras tenemos una gran especulación inmobiliaria, casi el 75% de los vecinos de Tigre no tienen una vivienda propia. Por un lado tenés el Código de Ordenamiento Urbano que ha sido modificado por todos los gobiernos para permitir la instalación de una mayor cantidad de countries, que son reservorios de valor de grupos empresariales. Y por otro lado, no logran solucionar los problemas de vivienda de la mayoría de la población, que no solo no es dueña de la propiedad en donde viven, sino que alquilar se les está haciendo cada vez más difícil.

- Ustedes dentro de la Izquierda también tienen su propia interna entre Solano, la lista que representás, y Bregman. ¿A nivel local también se siente esa disputa?

La interna dentro del Frente de Izquierda tiene que ver con qué Izquierda necesitamos en este escenario de angustia que están viviendo los trabajadores. Nosotros creemos que necesitamos una Izquierda que no se dedique solamente a invitarte a votar cada dos años. Necesitamos una Izquierda que se plante, que acompañe los reclamos populares y que organice los barrios. Porque esa es la forma de disputarle al peronismo y a las fuerzas patronales tradicionales, los lugares que ellos tratan de dominar. El tema de la gente hoy es la miseria, el hambre y la desocupación y vemos muchos barrios que siempre han sido copados por punteros peronistas. Lo vemos en Las Tunas, en Bancalari, en el barrio San Pablo. La de Solano y Ripoll somos una Izquierda que se mete en los barrios y esa es una diferencia muy grande que tenemos con la línea de Myriam Bregman y Nicolás Del Caño.

- ¿Cuál es la posición de ustedes frente al kirchnerismo? A Bregman la hemos escuchado con palabras muy contemplativas hacia Cristina Kirchner…

A mi me parece importante la posición que la Izquierda debe tener frente al kirchnerismo. Nosotros no podemos tener una Izquierda que intente tender puentes con el kirchnerismo. Bregman y Del Caño no quieren debatir con nosotros pero si le proponen un debate a Juan Grabois. O sea, antes de debatir con su propia interna en la Izquierda, prefieren debatir con la interna del kirchnerismo. Otra cuestión. ¿Qué posición va a tener la Izquierda sobre el avance judicial sobre Cristina Kirchner? Ahí el Frente de Izquierda también tiene su propio debate porque existen muchas diferencias. Myriam Bregman tuvo algunas declaraciones que de cierto modo la acercan a Cristina y esa es una diferencia muy de fondo que tenemos con ella. La Izquierda tiene un programa y una autonomía que va a trasmano de los planteamientos de fracaso del peronismo, el radicalismo y el macrismo.

- ¿Qué opinión tenés de Segundo Cernadas? Es uno de los candidatos de Juntos por el Cambio y se adjudica ser la única opción para derrotar al peronismo local…

Cernadas es la línea local de la expresión de la oposición derechista, representa la profundización de medidas de más ajuste a los trabajadores. En todo este último tiempo ha sido el presidente del Concejo Deliberante, un Concejo Deliberante que trabaja a espaldas de los vecinos. Lo último que acaba de decir es que hay que ir hacia una reforma laboral. Tigre es un distrito que no solo está copado por los grandes especuladores inmobiliarios, sino que también posee muchas fábricas donde reina la precarización y flexibilización laboral. Pese a esta situación y que los trabajadores perciben uno de los salarios en dólares más bajos de América Latina, dirigentes como estos insisten en que hay que bajar el costo laboral. Plantear algo como esto es atacar directamente a los vecinos.

- En base a tu extensa trayectoria como docente, ¿cómo está hoy la Educación pública? A diario vemos como los problemas sociales terminan afectando tanto a alumnos como a docentes…

El tema lo conozco de cerca porque soy docente del distrito y soy miembro de la directiva opositora del SUTEBA Tigre. La situación en Tigre no escapa de la situación de la Provincia de Buenos Aires pero en nuestro distrito es aún mucho más alarmante. Y digo esto porque pese a que la población ha tenido un gran crecimiento en Tigre, hace más de 25 años que no se construye una escuela primaria. Y esto es responsabilidad tanto de todos los intendentes que han pasado en esos años, como del gobierno de la Provincia. Hay una total falta de inversión educativa, con escuelas que no están en condiciones para el dictado de clases, con aulas superpobladas y falta de vacantes. En localidades como Benavídez, por ejemplo, directamente faltan dos polos educativos (jardín, primaria y secundaria). Además no tenemos educación superior pública, todas las facultades que hay son privadas. A todo eso se suma la falta de cargos, que termina desencadenando una sobrecarga en los todos docentes.