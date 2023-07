En un evento que contó con la presencia de Joaquín de la Torre y la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, Andrea Giorgini brindó su primer discurso como candidata a intendente de Hurlingham. La dirigente es la representante de Patricia Bullrich en el distrito y este año buscará destronar al jefe comunal del Frente de Todos, Juan Zabaleta.

Giorgini presentó a sus candidatos a concejales Julio Medina, ex candidato a intendente integración vecinal, Alicia Elisei, Carlos Maggi, Flavia Verduri (Apertura Republicana), Joaquín Henault, Gabriela Franco, Fito Perossio (ex candidato vecinalismo Juntos por Hurlingham), Gloria Elías (ex concejal radical), Claudio Lanzillotti (Republicanos Unidos) y Mariela Galindez.

La precandidata reivindicó la pluralidad de su lista y señaló: "Tenemos una lista amplia y muy coherente con nuestras propuestas. Esta lista está integrada por gente idónea, representativa de distintos barrios, que conoce las problemáticas de Hurlingham. Van a trabajar, no para los intereses de la política, sino para los intereses del vecino".

“Queremos ocuparnos de las cosas incómodas, de las cosas que a lo mejor no son las de maquillaje, sino de las profundas, necesarias. Sentimos que Hurlingham últimamente es botín de guerra de dos facciones políticas del mismo espacio. Necesitamos que las prioridades vuelvan a ser las de los vecinos y no la de los políticas", concluyó Giorgini.