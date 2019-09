Luana Pascual se crió en La Matanza. Es actriz, bailarina, cantante pero su rostro tomó notoriedad cuando se empezaron a compartir los videos parodiando a la mandataria provincial. Como su cuenta de twitter fue cerrada, sus seguidores difunden sus imitaciones. Entre ellos, dirigentes kirchneristas.

“Vi en la gobernadora a un personaje muy parodiable porque tiene todos los condimentos para hacer una imitación divertida. Su tono de voz, la forma en la que mueve la cabeza, su onda angelical y virginal hace que parezca un personaje de Cris Morena”, afirmó Luana en al medio matanzadigital.

Pascual recordó que estaba desempleada cuando comenzó a compartir los videos por twiiter. “Yo tenía la cuenta desde 2010 y nunca me pasó eso, y eso que me puteaban de lo lindo. Se me vinieron los trolls encima, más en un año de campaña, en un video que subí y me bajaron la cuenta. Me abrí otra y también me la cerraron”, aseguró la humorista.

Los Diputados Nacionales del Frente de Todos, Wado de Predo y Luana Volnovich suelen difundir los videos de la Pascual en sus redes "hasta que twitter le restituya la cuenta que le censuraron", dice el mensaje de los dirigentes kirchneristas.

La artista está identificada políticamente con el kirchnerismo aunque asegura que “nunca me puse a militar porque siempre hice 2 millones de cosas, pero lo hago desde mi lugar. Mi mamá es militante de ‘La Celeste’ en SUTEBA y tiene su energía ahí, pero yo tengo 3 trabajos diferentes y no tengo tiempo ni para tener novio”.

Hasta que twitter deje de censurar a mi tocaya @luanapascual seguiremos prestandole nuestras redes. Y somos cada vez mas. La gobernadora @mariuvidal deberia saber que una artista bonaerense esta padeciendo censura y ponerse a disposocion de esta grave situacion. pic.twitter.com/Qww9YiozVi — Luana Volnovich (@luanavolnovich) August 4, 2019

Seguimos prestandole nuestras redes a @luanapascual hasta que @TwitterLatAm levante la censura a su cuenta. pic.twitter.com/770HMGORp1 — Luana Volnovich (@luanavolnovich) August 21, 2019