En una muestra de apoyo y solidaridad inigualables, la comunidad de Castelli se ha unido en una emotiva campaña para ayudar a Nayla Andrade, una vecina que requiere someterse a una mastectomía subradical. Con una población de poco más de 10 mil habitantes, esta ciudad bonaerense ha demostrado una vez más que la unión y el compromiso pueden marcar la diferencia en momentos de dificultad.

Nayla Andrade, valiente y luchadora, compartió a través de las redes sociales su angustiosa situación. El costo de la intervención médica asciende a casi $900.000, y su urgencia es inminente, pues la cirugía debe realizarse en los próximos 20 días, sin posibilidad de esperar los turnos de hospitales públicos. Agravando aún más la situación, se exige el pago en efectivo con un plazo de 48 horas antes de la operación.

Ante esta dramática realidad, la comunidad de Castelli no dudó en dar un paso al frente y demostrar su compromiso con el prójimo. La campaña solidaria para recaudar fondos para Nayla se puso en marcha, y en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, ha logrado alcanzar la cifra necesaria. La respuesta ha sido abrumadora, y en pocas horas se alcanzó la suma total requerida para cubrir los costos de la cirugía.

"Sinceramente quiero agradecer a toda la gente que puso su granito de arena ya pasamos el monto de la operación. Quiero decirles que no puedo.mas de felicidad. Gracias a quien compartió a mi amiga Claudia Dufour, que dio la iniciativa. Y a toda la gente que está desde el día uno en este proceso tan difícil para mi. Ya esta el dinero. No me va a alcanzar la vida para darles las gracias", escribió Nayla en Facebook.

La solidaridad de Castelli es un faro de luz en un mundo que muchas veces parece oscuro, con un espíritu de solidaridad se ha manifestado en todos los rincones de la ciudad. La historia de Nayla Andrade es una poderosa lección de valentía y esperanza, pero también expone las dificultades a las que se enfrentan muchos bonaerenses, que no pueden acceder a procedimientos médicos cruciales debido a barreras económicas.