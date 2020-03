Por Federico De Marco

¿Qué es el Coronavirus?

Los coronavirus son un gran grupo de virus que son comunes entre los animales. El nuevo coronavirus surgido en China fue denominado por la OMS como COVID-19. Los virus pueden enfermar a las personas, generalmente con una enfermedad leve o moderada del tracto respiratorio superior, similar a un resfriado común. Los síntomas del coronavirus incluyen secreción nasal, tos, dolor de garganta, posiblemente dolor de cabeza y quizás fiebre, que puede durar un par de días. A veces, ni siquiera genera síntomas.

Muerte por Coronavirus

A pesar de los temores, la letalidad del Coronavirus es muy baja. En la franja etaria de 0 a 9 años la cantidad de muertos hasta el momento es de cero (0). Además, si no contamos a China, los muertos por la enfermedad en el resto del mundo apenas superan los 100 casos, muy inferior a la cantidad por gripe común (o estacional, como la denominan en España).

¿Por qué se le teme más al Coronavirus que a la gripe común?

En primer lugar, esto se debe al surgimiento de una nueva enfermedad, y aún se desconocen sus alcances, además de no contar con vacunas. A su vez, la característica del Coronavirus es su gran capacidad de propagación. En este sentido, el virus ya se extendió casi a 80 países y, como era de esperar, llegó a la Argentina.

¿Qué medidas se deberían tomar?

Los especialistas han cuestionado en su mayoría las medidas restrictivas extremas, como las tomadas en el norte de Italia o la cuarentena del hotel de Tenerife. Si bien no lo dicen, se desprende la idea de que esta "cura" es peor que la enfermedad. Para lo único que se debe estar preparado es para convivir con el virus hasta que surja una vacuna.

¿Habrá vacuna contra el Coronavirus?

Todo hace pensar que sí. Lo que no se sabe es cuándo. Desde distintos países se han mostrado avances, y la carrera por encontrar la vacuna se ha convertido en una competencia para gobiernos y laboratorios. Los más optimistas opinan que puede estar en 3 ó 4 meses.

¿A quiénes afecta principalmente?

A las personas de edad avanzada y con enfermedades preexistentes. La mayoría de las muertes coindice con esta hipótesis. Los investigadores señalan que entre cinco y 40 casos de cada 1.000 contagios de coronavirus serán fatales, con una aproximación más precisa de nueve casos de cada 1.000. Es decir, el 1%. Si se desglosa por edad, las personas de entre 30 y 39 años tienen un riesgo de morir de Coronavirus del orden del 0,2%, un porcentaje muy bajo. Además, más del 80% de los casos son leves.

¿Qué sucede con los vuelos?

Días atrás surgió la noticia de muchas aerolíneas cancelando vuelos. Las personas que tenían viajes contratados al norte de Italia u otras zonas consideradas como focos de Coronavirus buscaron en estampida cancelar sus viajes. Esto generó que muchas aerolíneas decidieran no volar, no por el temor al virus, sino porque no les era conveniente viajar con pocos pasajeros. Actualmente el mayor problema para quienes tienen tickets para viajar a Europa no es la intención de las empresas de evitar contagios, sino la búsqueda de las firmas en evitar pérdidas. Las aerolíneas ofrecen cambios de fecha para los vuelos o reembolsos, pero según constató LaNoticia1.com, la deficiente atención al cliente, la burocracia y la falta de respuestas claras hacen entender que será muy complejo la devolución del dinero de los pasajes.

¿Son efectivas las cuarentenas masivas?

Tratar de evitar la propagación de la enfermedad, en este momento de avance, cerrando fronteras y ciudades es como querer tapar el sol con la mano. Los especialistas cuestionaron esas medidas e indicaron que más temprano que tarde no tendrán sentido, ya que el Coronavirus llegará a todo el mundo.

¿Qué recaudos tomar?

La OMS, una institución sobrevalorada que ha aportado poco para frenar la propagación del Coronavirus más allá de decirle a los países que "estén preparados" (sin explicar bien qué significaba eso), ha señalado cuestiones básicas: higiene personal, lavado de manos, uso de alcohol en gel, evitar personas que tosen o estornudan, etc. Y en caso de poseer los síntomas, llamar al médico a casa, evitando desplazarse al hospital. Las mascarillas no sirven para nada para quienes se encuentran sanas. Lo indicaron todos los especialistas. Sin embargo, medio mundo salió a comprarlas. Sí las recomiendan para quienes tienen síntomas, para evitar contagiar a los demás.

La situación en China

En las últimas semanas, han descendido la cantidad de contagios y muertes. No obstante, el país asiático se encuentra al tope del ranking de víctimas del Coronavirus.

¿El calor hará desaparecer al virus?

No hay consenso con respecto a esta decisión, aunque muchos médicos insisten que sí. Vaticinan que en marzo podría disminuir la propagación y desaparecer en abril y mayo (poniendo el foco en Europa). Otros señalan que aún restan datos para sostener esa aseveración.

Decisiones políticas

En muchos países y regiones las decisiones políticas para "atacar" al virus son tomadas más por una fuerte demanda social que por recomendaciones científicas. Esto genera, en muchos casos, nuevos problemas, y en nada se acercan a una solución del conflicto. Sólo se toman en función de un reclamo masivo, a veces infundado, como el de cerrar ciudades enteras.