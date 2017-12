Una pareja de Miramar vivió un 24 de diciembre marcado por la tristeza, la bronca y la desesperación. El matrimonio acudió al cementerio de Nicanor Otamendi, una localidad cercana a la ciudad, para dejarle flores a su hijo bebé fallecido en marzo y descubrieron que el cuerpo del niño ya no estaba dentro del cajón.

Los padres se dieron cuenta luego de acariciar el cajón y notar que la tapa estaba suelta. El hecho quedó en manos de la Dirección Departamental de Investigaciones de Miramar y la Fiscalía Descentralizada de Miramar. El primer departamento quedó a cargo de la desaparición del cuerpo; el segundo, de la profanación de la tumba.

En ese contexto, el abogado penalista Christian Poletti indicó que "en la provincia de Buenos Aires no está tipificado el robo de un cadáver". "No debería deja de ser el robo o hurto de algo, por lo cual es un delito. También debería ser un delito contra la propiedad al ingresar a un cementerio sin permiso", agregó.

"La justicia bonaerense no ha tomado la sustracción de cadáver como delito. No hay jurisprudencia que siga la tendencia de tratarlo como una cosa y castigarlo por robo o hurto. O sea que vos podés robar un cadáver y no está penado, salvo que pidan rescate", agregó el especialista en declaraciones al canal de noticias A24.

Frente a la sorpresa de estas declaraciones, el periodista Antonio Laje graficó: "O sea que si vos vas a un cementerio de la provincia de Buenos Aires y te llevas un cadáver, no pasa nada". "La única forma de que te penalicen es que la familia damnificada pida un rescate", precisó asombrado el conductor junto a sus panelistas.

No es la primera vez el cementerio de Otamendi está en el foco de cuestionamientos debido a irregularidades en su funcionamiento. En marzo, el cuerpo mutilado de un niño apareció en uno de los costados de la Ruta 11. Poco después se comprobó que ese cuerpo pertenecía a Matías, un nene de 2 años que había sido enterrado allí.