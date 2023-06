En un lacónico y no del todo claro documento, Amsafe dio a conocer este miércoles resoluciones que tomó el gremio en el marco de una asamblea.

La que más enojo generó en los docentes tiene que ver con la quita del 1,5% del sueldo en cada aumento salarial que reciban los maestros no afiliados (que en el marco del acuerdo con la Gobernación santafesina serán varios hasta fin de año, ya que la Provincia determinó una especie de cláusula gatillo mes a mes para igualar la inflación).

El documento en cuestión el sindicato dice que ratificaron la "Resolución de Asamblea Provincial de fecha 23 de febrero de 2011, que aún no ha sido aplicada hasta el presente, la cual aprueba 'una contribución solidaria' del 1,5%, sobre la remuneración que por todo concepto perciban los trabajadores de la educación activos y pasivos no afiliados sobre cada incremento salarial que se produzca en el futuro a favor de todos los trabajadores de la educación, por la gestión realizada por la Amsafe, debiendo adoptar el Estado provincial el mismo mecanismo de retención establecido para los afiliados, conforme el art. 38 de la ley 23.551".

En los foros docentes y en las redes ya comenzaron a sentirse las quejas, y no sólo de sectores que no acuerdan con las prácticas del sindicato, sino incluso con espacios que adhieren a las políticas gremiales pero no a la quita compulsiva del salario de un trabajador, que entienden, es "sagrado".