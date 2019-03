"No es que uno toque lo que le corresponde a la justicia. Pero me parece que el Intendente tiene una responsabilidad institucional que trasciende las competencias estrictas de los poderes. En estos temas la justicia por ahí no ha encontrado los elementos suficientes para realizar las demandas de la gente. Pero previo a esto me junte con los vecinos, y le manifesté que iba a ir a la fiscalía y a la policía para manifestarle la disconformidad con el trato con la atención, con que minimizaban los delitos cometidos. Y nosotros en Roque Pérez tenemos que cuidar hasta el robo de una zapatilla, tenemos que solucionar los problemas de los vecinos", destacó el alcalde local José Luis Horna.

"Desde la ayudantía nos informaron que era difícil que la fiscalía de Saladillo pida la aprehensión de este muchacho ya que eran delitos menores, por eso tomé la decisión de ir a encararlo yo mismo", agregó en declaraciones al medio local Info Roque Pérez..

"A la tarde fui a la casa, y no lo encontré, a la noche volví a ir, di con el sujeto y le dije que lo iba a llevar al hospital, porque la situación estaba complicada porque el barrio no lo aguantaba más. Cuando vieron que había arribado al lugar los vecinos se empezaron a acercar y creo que empezó a sentir miedo de que lo lincharan. Se subió a la camioneta y lo llevé al hospital y dispuse una custodia policial, hasta que lo podamos trasladar a algún centro de rehabilitación", contó el Intendente.

A su vez, sobre la connivencia de la policía con el sujeto, Horna dijo: "La gente tiene esa percepción, y nosotros acompañamos el pedido de la gente. En cuestiones operativas yo no me puedo meter, pero voy a tratar de averiguar. Pero que quede algo bien claro, yo no voy a consentir ningún comportamiento reñido con el protocolo de la fuerza.

Horas después de estas declaraciones, dos efectivos fueron trasladados a otras dependencias policiales.