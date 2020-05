El jefe comunal de Campana, Sebastián Abella, luego de estar en contacto estrecho con un caso positivo, se practicó el test y permanecía aislado este viernes a la espera de los resultados.

"Esta mañana, por recomendación médica, me realice el hisopado para determinar si tengo o no coronavirus. Si bien solo he tenido dolor de garganta, a partir que un contacto estrecho de un colaborador dio positivo decidí realizarme el mismo para tranquilidad de todos.”, afirmó Abella desde su cuenta de Facebook.

En tanto, el intendente aclaró: "Hasta que tengamos el resultado, voy a continuar desarrollando mis actividades desde mi casa. Sigamos cuidándonos entre todos".