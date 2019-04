María Eugenia Vidal descartó en más de una oportunidad que no se presentará como candidata a la presidencia, aunque funcionarios del núcleo interno del radicalismo e intendentes insistan con una eventual candidatura de la actual Gobernadora bonaerense. Uno de los últimos en reavivar esa posibilidad es José Luis Salomón, el jefe comunal del municipio de Saladillo al considerar que si ocurre un “inconveniente” sería una “muy buena candidata”.

“Es una persona que ha demostrado muchísima capacidad para gobernar la provincia. Actualmente, el único candidato que se plantea de Cambiemos es el propio presidente Macri”, señaló en declaraciones radiales.

Sin embargo, Salomón reiteró que de haber “alguna dificultad, es una muy buena candidata”. “No es que sacamos alguien de la galera, que andaba dando vuelta, y apareció en el esquema político, pero lo dirá el tiempo”.

Julio Cobos, el senador de la provincia de Mendoza, es otro de los funcionarios del radicalismo que no descartó eventual postulación presidencial de la actual mandataria. “Si las condiciones macroeconómicas no se mejoran me parece que hay que volver a poner la lupa sobre la posibilidad” para que Vidal encabece la nómina presidencial.

“Me sobra garra y corazón para estar acompañando al presidente los próximos 4 años. Entre el presidente y yo hay equipo. Con la verdad y sin mentiras”, subrayó este martes la gobernadora, quien desmintió los rumores de “Plan V” tras la caída de Macri en las encuestas, durante la inauguración de las obras de rehabilitación y modernización de la Planta Potabilizadora Donato Gerardi.