En la última semana se han incrementado las consultas dermatológicas por picaduras de “piojillo de paloma" o "ácaro de las aves". “Son como pulguillas que pican y dejan ronchas”, explicó el dermatológo Javier Panatteri (MP 62921) en diálogo con LaNoticia1.Com.

Una vecina que paseaba en bicicleta por la zona de la costanera contó que “Venía bajando y en un momento me empiezan a arder los ojos. Pensé que era ceniza, hasta que vi que tenía los brazos llenos de bichitos negros. Me empezó a picar, los sacudí y no me dejaron ronchas, pero fue muy molesto”.

En este sentido, Panatteri precisó que en los últimos 7 días hubo un aumento de consultas por esos bichitos que “provocan una picadura que en un primer momento no se siente y después generan un calor y una roncha, depende la sensibilidad de cada persona, algunos más, otros menos”.

El profesional señaló que, sobre todo en pieles muy sensibles, recomienda un tratamiento recetado por el médico hasta que pasen las molestias: En tanto que señaló que “para pacientes alérgicos, o que estén muy molestos, por lo general es una crema con corticoide y algún antihistamínico vía oral”.

En esta línea, relató que estos bichitos se han visto en otros años, pero no en tanta cantidad, que desconoce su nombre científico y que “no son los únicos”: “Hay una proliferación importante, hay muchas clases de hormigas, muchas consultas por prodigus, así como hemos tenido un año con muchos paederus”.

En la última semana, bichitos similares han sido objeto de noticias. En Rosario, una escuela fue afectada por un ácaro propio de las palomas que provocaba picazón en los alumnos, y en la cancha de Vélez los fanáticos de Ricky Martín en una tribuna sufrieron el ataque de una nube de “piojillos”.