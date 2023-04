El secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani, estaba citado para este viernes a las 10.00 al Concejo Deliberante para dar explicaciones sobre Irregularidades con tarjetas de ayuda social por la cual ya renunció la subsecretaria de Desarrollo Social, Silvana Rosales.

El funcionario de Ezequiel Galli había anticipado que no concurriría: "Es el Poder Judicial el que tiene la competencia, herramientas y facultades para resolver en definitiva, si hubo o no alguna violación a las normas penales", dijo mediante una nota.

Referentes del Movimientos de Trabajadores Excluidos (MTE) fueron al Concejo esperando escuchar la palabra del funcionario que no fue a la cita: “Vinimos para saber qué pasó con la plata de los más humildes de la ciudad”, dijo Emiliano Llorente del MTE al medio local Verte.tv.

“Robbianu no tiene cara directamente, no le da la nafta para venir acá a explicar lo que tiene que explicar. Así siguen profundizando la impunidad, no le dan respuesta ni a la oposición ni al pueblo, y eso ni siquiera les interesa porque piensan que son los dueños de la ciudad”, expresó el referente del MTE.