Mientras se anuncia para la semana próxima el segundo pago de IFE hay beneficiarios del primero que aún no lo cobraron. De acuerdo al relevamiento emprendido por LaNoticia1.com en base a testimonios de han detectado a menos tres modalidades. “Facilitadores” del trámite que se quedan con el dinero, robo de identidades y confirmaciones de pago por CBU que nunca se hicieron efectivas. Ninguno de estos ciudadanos tuvo soluciones del organismo que conduce Fernanda Raverta.

La Web de ANSES dice que cobraron y no recibieron nada

“El dinero fue depositado en la CBU que indicaste al momento de elegir el medio de cobro. Podrás retirarlo en cajeros automáticos según las condiciones de tu banco”, dice la web oficial ante un beneficiario de 3 de Febrero con su DNI terminado en 8. Lo cierto es que ese pago nunca se realizó a pesar de haber seguido todos los procesos correctamente.

El monotributista perjudicado aclaró que sus datos están bien ingresados y que el medio de pago elegido es el CBU. Dado que su DNI termina en 8, la fecha de cobro era el 4 de mayo pero mientras anuncian el segundo IFE, sigue esperando que le paguen el primero.

“Una vez llamé y me mandaron al cajero diciéndome que capaz no figuraba en el CBU pero la plata podía estar depositada. No solo me resultó ridículo sino que me pareció peligroso que manden a la gente a los cajeros en plena pandemia y sin sentido. De todas formas fui, y por supuesto, no había nada”, detalló el hombre que aún espera el dinero que el Estado le adjudicó.

En una nota anterior de LaNoticia1.com sobre irregularidades en los cobros del IFE un lector del medio comentó con ironía: “A mí me informó ANSES que me depositaron 1° cuota del IFE el 29/5 en mi CBU pero NO DEPOSITARON NADA, cuando termine la pandemia con suerte, quizás lo cobre”.

Hay más casos similares que figuran en los comentarios del posteo que anuncia el segundo IFE en el facebook de Anses:

Facilitadores que se quedan con el cobro

Esta modalidad ya había sido advertida por ANSES. Supuestos gestores o intermediarios que se quedan con el cobro. Hubo casos en La Plata, Berazategui, Ostende y San Pedro, entre otros distritos bonaerenses.

LaNoticia1.com accedió al caso de Evelyn tiene 59 años, es una mujer trans que logró tener su identidad autopercibida, sancionada en 2012. En condiciones de cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), denunció haber sido estafada por un empleado municipal de San Pedro que la ayudó a hacer el trámite y que según indicó en sede Fiscal, fue a cobrar a un cajero automático del Banco Provincia. El expediente iniciado habla de los delitos de estafa, defraudación y abuso de confianza.

Robo de identidades con registro de datos falsos

Candela es una joven que cuando quiso inscribirse notó que alguien lo había hecho por ella. Cambió las contraseñas y descubrió que registraron un e-mail falso y un número de teléfono con característica de la provincia de Corrientes, eligieron el sistema de cobro por cajero de la red Link y, también, le robaron los 10 mil pesos.

"El número no da, llamé y llamé pero no da", contó. La dirección de gmail es su nombre y apellido, pero mal escrito. En su apellido, donde debe ir una ese coloaron una zeta. "Me fije la característica del celular y es de Corrientes", informó.

En efecto, el número está asentado en la capital de esa provincia. LaNoticia1.com también intentó comunicarse, sin suerte. Al marcar, responde una operadora que indica que el teléfono "se encuentra apagado o fuera del área de cobertura".

"Mi documento lo tengo yo, así que no sé. Llamé mil veces al número y nunca me atendieron", señaló Candela. En su usuario en la web de ANSES dice que el beneficio de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue aprobado por el Gobierno porque reunía los requisitos.