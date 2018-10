Jorge Macri, el intendente de Vicente López, se mostró en sintonía a los dichos de Miguel Ángel Pichetto sobre el pedido de expulsión del país a los ciudadanos de otros países. Tras los disturbios ocurridos frente al Congreso, mientras se debatía el presupuesto 2019, el senador nacional declaró que “hay que expulsar inmediatamente a los extranjeros que delinquen”.

“Creo que sí (que hay que expulsar a los extranjeros que delinquen), pero además voy a redoblar la apuesta. Tenemos que tener una política de reciprocidad, hay que tener una agenda con los países vecinos”, aseguró en medio televisivos.

Además, remarcó en que se debe desarrollar una “agenda de discusión con los países vecinos” e insistió con aplicar una "política de “reciprocidad”.

“Mirá yo te recibo, pero si vos no tratás al argentino de la misma manera allá, por qué tengo que hacerlo acá. Si un argentino delinque en Paraguay, lo extraditan. Entonces yo quiero que los argentinos tengamos la misma lógica de tratar a los demás como nos tratan a nosotros”, apuntó.

El jefe comunal aseguró que su postura no era "xenófoba" y remarcó que no busca perder el "eje central de la Constitución".

"Si un argentino va a otro país y no tiene empleo, ¿le dan empleo, le dan planes sociales? Bueno, donde haya les daremos; donde no haya, no", ratificó

Durante los incidentes, en tanto, fueron detenidos 24 personas entre los que se encontraban cuatro extranjeros.