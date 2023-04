El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, quiere ser jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para eso, anunció que renunciará a su cargo de intendente de Vicente Lopez y se animó a competir en unas PASO contra Fernán Quirós y Soledad Acuña.

El primo del ex presidente, tiene una licencia en el cargo de intendente de Vicente Lopez dado que eta ejerciendo un cargo en la Ciudad. En su reemplazo en la comuna de la Zona Norte se encuentra Soledad Martínez.

“Es probable que en los próximos días yo además ya directamente renuncie a ese cargo", dijo Jorge Macri a Radio Mitre.

A la vez, para despejar dudas sobre la competencia dentro del PRO para ser jefe de gobierno porteño expresó: "Yo no voy a decir quién se tiene que bajar o subir. Si son más no me preocupa, porque confío en el ciudadano. En su capacidad de votar. No me molesta. La competencia saca lo mejor de mí", aseveró sobre las posibles candidaturas de Quirós y Acuña.

En ese sentido, reiteró que no hace falta que se bajen: "No hace falta. Vamos a la cancha, todos a la cancha".