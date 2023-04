Una joven, Lucia Villareal, tuvo una pelea y le dieron una patada en la cabeza. Según el relato del padre, fue a tomar unos mates con unos amigos a un lugar llamado el Paseo de las Esculturas y casi termina en una tragedia similar a la de Fernando Báez Sosa.

"Me llamaron a las 2.30 los amigos, me dijeron que tuvo una pelea y que le patearon la cabeza. Ella fue a tomar mate al Paseo. Fui al hospital Municipal, no podía entender qué pasaba. Este enfermo, loco, asesino, le pateó la cabeza, le comprometió un ojo... lo que vimos en el video", señaló Javier, el padre de la joven, a la radio LU2.

Javier aseguró que "el animal este, un tipo que juega al básquet, de 1,90 metros y más de cien kilos, no la mató por suerte". La joven de 19 años quedó desmayada y sufrió la fractura del pómulo izquierdo.

"Por dos centímetros, porque no le pegó en la sien, no tenemos un caso Báez Sosa en Bahía", remarcó.

A la joven le dieron el alta y ya está reposando en su domicilio.