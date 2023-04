Joaquín Arias de 20 años fue al boliche San Luis ubicado en Florencio Varela junto a su novia y su cuñado. Lo que iba a ser una noche de diversión terminó en una dramática velada y una denuncia en la comisaria tercera.

“Me sentía mal, fui al baño y entraron ocho patovicas diciendo que estábamos ebrios cuando no lo estábamos. Me agarraron del cuello, me dejaron la cara destruida, casi me matan”, contó el joven al canal de noticias TN.

Según Joaquín, los golpes lo provocaron dolores en la zona de los pulmones, las costillas y la cabeza pero la complicación mayor la tiene en el ojo izquierdo que deberá ser tratado por los médicos.

“Todavía no entiendo por qué hicieron esto, también lastimaron a mi cuñado. Quiero denunciarlos públicamente porque no hay excusa, es como si estuvieran entrenados para matar”, agregó el joven agredido.

Los tres jóvenes coincidieron en que “no es la primera vez que pasa un ataque de este tipo, aunque mucha gente lo naturaliza o tiene miedo de denunciar”.

“Ya hicimos la denuncia en la comisaría N°3, necesitamos que la policía los investigue″, enfarizaron.