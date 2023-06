El referente de Patria Grande, Juan Grabois, estuvo en el municipio de San Martín presentando el libro “Los peores” acompañado del diputado nacional y precandidato a intendente, Leonardo Grosso, proveniente del Movimiento Evita.

Grabois sobre la precandidatura de Grosso: "No puedo no apoyarla, aunque no tengamos un acuerdo con el Movimiento Evita. Hay que medir a la gente por su trayecto de vida, por lo que hizo, por los hitos de su trabajo. Leo formó sus ideas entre chapas y cartones, y pertenece a los hijos de la generación diezmada. Lo más razonable es que haya PASO en todos lados, porque no hay una síntesis conceptual en el movimiento nacional".

En tanto, Leonardo Grosso, reclamó PASO:

"Queremos que haya PASO para que las listas no se definan en una mesa con cuatro dirigentes, sino que la gente pueda elegir, votar y que haya una real representación de todos los sectores. Por eso le ponemos el cuerpo a lo que decimos que hay que hacer", enfatizó el diputado nacional.