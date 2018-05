Pablo Petrecca, intendente de Junín, se refirió a la acusación por la “mala utilización de los fondos públicos” elevada días atrás por el Frente Renovador. “Entendemos que esto es un momento de turbulencia, pero el avión está más que estable y el destino está más que claro y el aterrizaje va a ser normal”, aseguró.

En declaraciones a LT 20 Radio Junín, el jefe comunal consideró que quienes lo acusaron deben “retrotraerse” al inicio de su gestión.

“Hay que retrotraer el tiempo y acordarse de que no sabíamos cuál era el punto de partida cuando llegamos a la gestión porque no teníamos información, de hecho aún no aparecieron ocho biblioratos con convenios y contratos firmados”, se defendió.

Y agregó: “Así muchas cosas que fuimos descubriendo con esta asistencia técnica. Si el Tribunal de Cuentas deja firme esta sentencia iremos a la Justicia. Si me preguntan si lo volvería a hacer diría que sí, porque en su momento sabíamos que era vital contar con información del municipio, que nos permitieran tener un despegue seguro”.

En tanto, Petrecca opinó sobre el cierre de la paritaria municipal al asegurar que “nadie quiere el conflicto, ni el Ejecutivo ni los municipales”.

“Todos queremos trabajar en un clima de armonía donde estemos conformes, pero había distintas realidades y como ejecutivo tenemos que administrar con responsabilidad los fondos de los vecinos. Hay innumerables demandas. Si quedó alguna brecha entre el gobierno municipal y los empleados estará en nosotros sentarnos a dialogar como siempre lo hemos hecho para subsanar las diferencias y poder seguir trabajando por el crecimiento de la ciudad”, concluyó.