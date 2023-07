El juicio durará tres días y se definirá este viernes. El caso se remonta al 2020, época de pandemia, cuando los jóvenes iban en auto y fueron parados para un control vehicular. Se negaron a ser identificados y fueron requisados.

En ese operativo se les encontró y secuestró cocaína, marihuana, pastillas de éxtasis y los teléfonos celulares donde constaron conversaciones como:

“saldrá algo?? Una roca o lo que sea”, “aunque sea paragua; algo voy a llevar”, “vieja si sabes de alguno que quiera ella, tengo 3g en piedra, Miki guarda 2 q tengo encargados pa mañana x favor”; preguntan por chalas y dice “no me quedo nada…me dijeron q salía paraguay”, en Saavedra me ofrecieron…eh, cuatro mil pesos el frasco…de flower. Y después me preguntó el de Suárez sino le interesaba cambiar de…de ella por pepas”

Según los investigadores las ventas se concretaban en Tornquist, Villa Ventana, Sierra de la Ventana, Saavedra y Bahía Blanca.