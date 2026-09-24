El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, encabezó en Carhué una reunión clave con representantes de los municipios que integran la Subregión C del Comité de Cuenca del río Salado. El objetivo central del encuentro fue repasar el estado de las obras y las acciones preventivas que la Provincia ejecuta para mitigar el riesgo hídrico en una zona estratégica para la producción y el desarrollo regional.

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Hoy estuvimos en #Carhué presentando las acciones y las obras que la Provincia lleva adelante frente al cambio climático en la Subregión C del Comité de Cuenca del río Salado, junto a cooperativas, la Sociedad Rural de Guaminí y Daireaux, CARBAP, productores, sectores de turismo,… pic.twitter.com/5apJaos1Sr — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) September 23, 2026

La jornada contó con la participación de intendentes y delegados de los partidos de Adolfo Alsina, Coronel Pringles, Salliqueló, Daireaux, Bolívar, General La Madrid y Guaminí. Además, estuvieron presentes representantes de entidades rurales, productores, cooperativas, organizaciones de la sociedad civil y actores del sector turístico, quienes intercambiaron visiones sobre el Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático.

Al respecto, Gabriel Katopodis subrayó la importancia de la articulación territorial: “Estamos poniéndole mucho esfuerzo a fortalecer y normalizar los Comités de Cuenca en la Provincia. Es fundamental que haya una mesa que se reúna, que planifique, que discuta, que tome decisiones y que organice las prioridades”.

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Avances en infraestructura hidráulica

La Provincia de Buenos Aires mantiene un esquema de intervenciones activas en la región. Entre las obras más destacadas se encuentra el reacondicionamiento del terraplén de defensa y la estación de bombeo de Guaminí, proyecto que incluye la reconstrucción de reservorios, el alteo de caminos y la construcción de dos vertederos de alivio. En paralelo, en Adolfo Alsina se completó la restitución del terraplén de defensa de Carhué y la limpieza del desvío del arroyo Pigüé, abarcando 19 kilómetros de canalización.

Asimismo, se ejecutan tareas de limpieza y mejora en 24 kilómetros del arroyo Sauce Corto, en Coronel Suárez. Estos trabajos se complementan con los Planes Directores de desagües pluviales, financiados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que buscan reducir anegamientos en Coronel Suárez, Salliqueló y Adolfo Alsina. La Dirección Provincial de Hidráulica también mantiene operativas 22 bombas para atender emergencias, sumadas a las unidades específicas instaladas en Guaminí y Adolfo Alsina.

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Monitoreo y gestión del riesgo

La estrategia provincial incluye un fuerte componente tecnológico para la prevención. A través del sistema SIMPARH, se proyectaron 11 estaciones de monitoreo automáticas para la cuenca, las cuales se encuentran en distintas etapas de instalación. Este esquema se refuerza con la Red Hidrométrica Provincial, que cuenta con 55 puntos de control distribuidos en seis municipios.

La Subregión C, que abarca el sistema de Lagunas Encadenadas del Oeste —integrado por Alsina, Cochicó, Del Monte, Del Venado y Epecuén—, es una zona de alta sensibilidad hídrica. El comité integra a 11 partidos bonaerenses, consolidándose como un espacio de gobernanza compartida.

“Este es el camino. No hay sector privado que haga ninguno de estos estudios o de estas obras. En la Provincia de Buenos Aires elegimos planificar, invertir y estar”, afirmó Gabriel Katopodis al cierre del encuentro.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos continúa con esta serie de reuniones en todo el territorio provincial. El objetivo es mantener un canal de diálogo abierto con los municipios y las comunidades, facilitando además el acceso a la información pública mediante la plataforma "Ministerio Abierto", donde se pueden consultar los detalles de los proyectos y servicios en ejecución.