El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este jueves cómo se adecuarán en la provincia de Buenos Aires las nuevas medidas para morigerar el impacto de la segunda ola de contagios de coronavirus que anunció en las últimas horas el presidente Alberto Fernández. El mandatario provincial encabezó la conferencia de prensa desde el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, acompañado del ministro de Salud, Daniel Gollan, y del jefe de Gabinete, Carlos Bianco, quienes brindan habitualmente las comunicaciones semanales.

"No es una ola lo que está pasando, me animo a decir que es un tsunami", diagnosticó Kicillof. Y en ese sentido, advirtió: "Corremos el peligro de que se sature el sistema sanitario". Por ello, insistió con la necesidad de aplicar "medidas duras" como única forma de evitar los contagios masivos y se mostró alineado con las decisiones tomadas por la administración nacional. "Prefiero construir hospitales que ampliar cementerios, como ocurre cuando no aguanta el sistema sanitario", lanzó el mandatario, en una de sus frases más fuertes.

Kicillof también fustigó a la oposición y dijo: "Esos que dicen que ahora no hay que hacer nada y que no pongamos ningún tipo de medida, son los mismos que después, si desborda el sistema sanitario, van a venir a decir: '¿Cómo no previeron esto?'. Ellos no recuerdan que nos dejaron un sistema sanitario absolutamente destrozado, desinvertido y abandonado. Y no solo tuvimos que invertir en ampliarlo sino en terminar lo que no habían terminado y reconstruir lo que habían roto. Esos mismos van a pedir que pongamos más camas".

La provincia de Buenos Aires sumó, en el último reporte, 11.059 nuevos casos de coronavirus y los contagios desde el comienzo de la pandemia llegaron a 1.037.954. Según informó el Ministerio de Salud provincial, las muertes ya ascienden a 28.771. En territorio bonaerense hay 5.674.561 inscriptos para recibir la vacuna contra el Covid-19 y ayer miércoles inmunizaron a 82.138 personas, en un día signado por críticas a Kicillof debido a una suspensión momentánea y turnos cancelados en el Estadio Único de La Plata.