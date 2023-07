El gobernador Axel Kicillof estuvo en el municipio de Malvinas Argentinas entregando las computadoras del programa “Conectar Igualdad”. Según el mandatario ya entregaron unas 100 mil en toda la Provincia.

“Cada uno se va de acá con más oportunidades para su futuro. Ese es el objetivo. La compu va a ser de ustedes, pero no sólo entregamos acá, en Malvinas Argentinas, sino que en los 135 distritos tenemos 168 mil estudiantes. Estamos entregando la computadora número 100 mil que entregamos en la provincia de Buenos Aires “, remarcó el gobernador.

Cuando “cambió el gobierno, el de Macri y de Vidal en la Provincia, el día que asumieron interrumpieron el programa y no se repartió ni una computadora más”, recordó Kicillof.

“No todo es lo mismo porque se toman decisiones distintas. Dijeron que no iban a distribuir más computadoras por una cuestión presupuestaria, para usar la plata en otra cosa. Los habían votado, tenían derecho a usar los recursos del Estado en lo que pensaban que era mejor. La excusa que usaron fue que había escuelas que no tenían internet, lo cual era cierto. La computadora sirve igual para aprender y usar en la casa. Si te molestaba que no hubiera internet, ¿no convenía ponerle internet a las escuelas?”, continuó.

En clave electoral, Axel Kicillof, cerró diciendo:

“Tienen derecho a estudiar, a laburar y a divertirse. Que nos les llenen la cabeza con el discurso de que no sirve el Estado. Nosotros necesitamos más y mejor educación pública”.