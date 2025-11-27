Luego de arduas negociaciones, la sesión en la Cámara Baja bonaerense arrancó poco antes de las 23.00 de este miércoles. Antes, los legisladores realizaron una serie de modificaciones en el Presupuesto y en la Ley Impositiva.

Ads

Sin embargo, el proyecto que más interesaba al oficialismo, el endeudamiento, quedó fuera de los temas aprobados del día, y ahora desde el Ejecutivo buscarán este viernes llegar a un acuerdo que les permita avanzar con esta iniciativa.

Vale destacar que el Presupuesto y la Ley Impositiva necesitaron una mayoría simple en la votación, pero el Financiamiento debe ser aprobado por los dos tercios de los presentes.

Ads

Puede interesarte

Ads