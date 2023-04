Axel Kicillof brindó una entrevista televisiva en la que aseguró que el objetivo que tienen es “intentar ganar la Provincia”. También se refirió a la interna del Frente de Todos y las tan cuestionadas PASO.

En este marco afirmó que para las próximas elecciones está "parado en la provincia de Buenos Aires" y pidió que el Frente de Todos retome el debate por "una estrategia ganadora”.

En torno a la modalidad de la competencia electoral explicó que “La Provincia tiene una Ley de PASO que se adiciona a la Ley de PASO Nacional, que implica que sean en la misma fecha, así que será así”.

Y agregó que Santilli y Espert, “los dos hablaron de desdoblamiento, supongo que con argumentos parecidos al que ocurrió en CABA”. Así insistió en que wl desdoblamiento “es un resorte que maneja el legislativo y nosotros no tenemos mayoría”.

Consultado por las elecciones a nivel nacional espetó que “el Presidente en un acto dijo vamos a PASO, nosotros no la discutimos”. Y agregó que “es la estrategia política que tenemos y no hemos tenido mucho más que discutir, no hubo otra convocatoria”.

"Hagamos otra mesa o la instancia que sea. Hay que resolver una estrategia a nivel nacional porque nadie se salva solo ni puede haber derivas personales", manifestó.

“Hay que fijar una estrategia en un contexto muy complejo, con una oposición que se está despanzurrando, y lo que se juega es muy importante”, analizó.

Al ser consultado por el rol de Cristina Fernández en la estrategia electoral, dijo: “Vivió algo que nadie más vivió, le dispararon una pistola a centímetros de la cara. Es indudablemente la dirigente política de más peso en Argentina, fue dos veces Presidenta, hoy es Vicepresidenta”.

Cabe destacar que el próximo 25 de abril será el cierre del padrón provisorio que se publicará el 5 de mayo. En tanto que, el 15 de mayo es la fecha límite para hacer la convocatoria a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

El miércoles 14 de junio será el último día que los partidos políticos tendrán para pedir el reconocimiento de alianzas. El 24 de ese mes, vencerá el plazo para que los partidos políticos presenten las listas de sus precandidatos.

La presentación implica que cada partido oficialice a sus competidores en sus juntas electorales, así como los modelos de sus boletas.