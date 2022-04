El referente nacional de inquilinos y concejal de Tandil por el Frente de Todos, Juan Arrizabalaga, dijo que el problema de los alquileres en nuestro país es que "el Estado no aplica la ley y el mercado no la cumple". Esto agrava “la gran crisis habitacional que tiene la Argentina".

En el marco del debate por la nueva ley de alquileres, Arrizabalaga sostuvo que “hay una lectura equivocada y superficial" por parte de algunos sectores de la política: "El problema es que la gente ni siquiera llega a firmar el contrato por los precios de lo que sale una renovación".

El entrevistado indicó que “después de la pandemia hay una sobredemanda porque hay un regreso a la presencialidad universitaria y esto se ve en las grandes cuidades, donde los precios están por las nubes". Y lamentó la "falta presencia del Estado” para ordenarlos.

"Lo que dispara los precios no es el ajuste del contrato, sino el precio del inicio. El problema es sobre qué piso se empieza". Tras ello, advirtió "en una economía inflacionaria como la nuestra, con el precio de inicio liberado, lo que se viene para los inquilinos es terrible”.

En diálogo con Radio Provincia, Arrizabalaga consignó que "el Estado no sabe cuántos alquileres hay en el país" y recalcó: "Si el Estado está ausente, así como no se cumplía la ley vieja, que venía de la época de Alfonsín, no se cumple ésta y tampoco se va a aplicar la que viene".