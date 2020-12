El Auditor General de la Nación y excandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto se cruzó al aire con el dirigente social Juan Grabois en medio de un tenso debate que se desencadenó este lunes en el canal de noticias TN. La discusión comenzó cuando Grabois pidió la palabra para responder las críticas que Pichetto estaba haciendo sobre la gestión actual del gobierno y la vacuna rusa.

"Es importante tener buena leche. Es una situación muy grave (la de la pandemia) y cuando me enojo con Alberto escucho al ex ultrakirchnerista Pichetto y se me pasa. Quiero que a mi país le vaya bien”, dijo el dirigente social. Y Pichetto retrucó: "No soy ni ultrakirchnerista ni usurpador de tierras. Me he expresado con total buena fe. Se ve que no se puede comentar en la Argentina".

Rápidamente Grabois subió el tono y dijo que "a los que están acostumbrados a las mieles del poder les gusta que los adulen. No quiero adular a alguien que vivió siempre del Estado y que pasó del ultramenemismo al ultraduhaldismo y del ultrakirchnerismo al ultramacrismo". Sin dejarlo terminar, Pichetto le contestó que el dirigente es un "gerente de la pobreza" que vive "de los pobres".

En ese momento se sucedió una seguidilla de insultos cruzados hasta que Grabois subió la voz y gritó: “No seas cobarde Pichetto”. “Cobarde sos vos que te escondés detrás de un montón de gente humilde”, retrucó el exsenador quien además chicaneó: "¿Te autoriza el Papa a tomar tierras?". Finalmente las conductoras del canal intervinieron y pusieron paños fríos a la tensa discusión.