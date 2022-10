Falta un año para las elecciones presidenciales pero los espacios políticos van mostrando candidatos que luego se dirimirán en las PASO. La ex gobernadora bonaerense ratificó sus intenciones de ser presidenta de la nación.

“He dicho públicamente que me gustaría ser presidenta. Después de haber gobernado la provincia de Buenos Aires por cuatro años, después de haber sido vicejefa de gobierno en la Ciudad, de estar en áreas sensibles como Desarrollo Social, creo que puedo poner mi experiencia al servicio de eso. Siento que mi próxima parada me gustaría que fuera ahí”, expresó Vidal a Radio Rivadavia.

“Estoy recorriendo todo el país y me estoy preparando para eso”, admitió.

De todas formas aclaró que su candidatura se definiría en unas PASO:

“Si siento que puedo competir en una PASO, y que estoy en condiciones de hacerlo, me voy a presentar, sino voy a poner todo a disposición de quien dé la mejor discusión interna”, señaló la diputada porteña.

Los candidatos a la presidencia dentro del espacio de Juntos son: Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Facundo Manes por el lado radical y Mauricio Macri que aún no lo confirmó

“Para mí lo más importante no es que María Eugenia Vidal sea presidenta el año que viene, sino que Juntos por el Cambio gane la elección”, aclaró la exgobernadora. “Porque además estoy convencida que no hay un presidente, no importa de quién se trate, que pueda solo sacar a la Argentina adelante”, completó.