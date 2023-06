Eduardo de Pedro se lanzó a la precandidatura presidencial haciendo dupla con el tucumano Juan Manzur y quiere comenzar a cosechar votos.

Popularmente conocido como “Wado”, este mercedino de 46 años, abogado, hijo de padres asesinados por la dictadura militar, vive en el centro de Mercedes, pero tiene un campo de 660 hectáreas a unos 10 kilómetros donde pasa sus fines de semana.

“Lo estoy produciendo yo, cuando se produce la muerte de mi abuela, se genera la sucesión familiar, la familia somos 10, o mi vieja eran 10 hermanos, de esos 10 se hizo la sucesión familiar y ese campo nos lo quedamos entre 7 pero lo laburó”, explico de Pedro en una entrevista con Alejandro Fantino.

Sobre su relación con el campo, reveló: “Para mí es un lugar de tranquilidad, es un lugar de afectos, es un lugar donde me puedo relajar o donde puedo pensar. Quieras o no, me dicen que es algo raro, pero arriba de un tractor pensás mucho”.

El actual ministro del interior aseguró que hacen ganadería y siembra de soja trigo y maíz. Sobre su labor agrícola afirmó: “Solo siembro, cosecha otro chacarero”.

En ese sentido, explicó una de sus habitualidades en el campo: “Hago rollos con la cegadora. Para los que no saben, la cegadora es como una cortadora de pasto grande, que es la que corta la pastura, después se deja secar tres o cuatro días, se da vuelta y ahí se hacen los rollos”.