El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, se reunió este jueves con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni en Puente 12, partido de La Matanza, para definir acciones en pos de fortalecer la seguridad en la ciudad de Mar del Plata.

En la ocasión, los funcionarios acordaron la celebración de un convenio de multiagencia, que implicará conectar el Centro de Despacho del 911 con el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COM) lo que reforzará la vigilancia y la prevención en las calles de la ciudad balnearia.

La foto entre ambos no deja sorprender debido a que llega tras varios enfrentamientos entre Guillermo Montenegro y Axel Kicillof. Es que durante la pandemia, el Intendente acusó gobernador de operar en su contra. Y en 2022 lo criticó por "discriminar permanentemente a Mar del Plata".

Por su parte, Kicillof no se quedó atrás y siempre salió al cruce del alcalde del PRO. En su oportunidad, el mandatario desmintió que Mar del Plata haya sido "discriminada" y catalogó la discusión como "otro papelón de la oposición": "No me dedico a esas pavadas que hizo Vidal".

Otro de los temas que enfrentó al jefe comunal del PRO con el mandatario del Frente de Todos fue la explotación petrolera off shore en la costa bonaerense. "Los que frenaron el proyecto van a tener que pedir disculpas", dijo hace pocos meses Kicillof frente a las críticas de Montenegro.

Pese a los encontronazos entre Mar del Plata y la Provincia, tanto Montenegro como Berni mostraron buena predisposición y posaron juntos para la prensa en pos de mejorar la seguridad en la ciudad. No obstante, ambos optaron por no compartir la imagen en sus redes sociales.