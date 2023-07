El entrenador de Lanús, Frank Kudelka reconoció anoche que los hinchas de su equipo no lo quieren, pero les pidió que "aguanten un poco más, que solamente le quedan cuatro fechas al campeonato", luego de la derrota como local frente a Vélez Sarsfield por 1 a 0, en la apertura de la 23ra. fecha de la Liga Profesional.

"La gente parece que no quiere a Franco Troyansky o a Leandro Díaz, y eso que el 'Loco' es uno de los goleadores del campeonato, pero a mi tampoco me quieren, me miran de reojo, y que puedo hacer, no me voy a pintar de colores para que me quieran", disparó Kudelka en una conferencia de prensa caliente.

"A MÍ TAMPOCO ME QUIEREN..." Kudelka habló sobre la relación con los hinchas de Lanús. pic.twitter.com/O8J4qE6aVt — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2023

"Lanús viene de arrastrar una mala campaña. Si nosotros hubiésemos llegado en este campeonato, todos dirían que estamos haciendo un campañón (está cuarto con 40 puntos pero si ganaba ayer quedaba segundo). Ahora parece que si no somos campeones, no vale, y se olvidan desde donde venimos", replicó el entrenador.

Molesto con los hinchas "granates" más que con los periodistas presentes, Kudelka pidió seguir hablando cuando la conferencia se daba por finalizada, y remarcó que "ahora pareciera que Lanús está último en la tabla. Banquen un poco que quedan cuatro fechas para terminar el campeonato", advirtió.

"YO NO ME OLVIDO CUANDO VINIMOS ACÁ DÓNDE ESTÁBAMOS." Kudelka valoró su ciclo en Lanús y elogió a sus jugadores. pic.twitter.com/EjSBFC3P3V — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2023

Vélez Sarsfield aguantó hasta el final y sorprendió a Lanús con el triunfo 1-0 que alimenta su levantada futbolística, coincidente con la llegada del entrenador Sebastián Méndez. El delantero Walter Bou marcó el gol del triunfo en el estadio Néstor Díaz Pérez-Ciudad de Lanús, que por momentos soportó lluvias intensas.

Lanús, que no perdía como local desde la sexta fecha (1-0 vs. River) y llevaba seis éxitos consecutivos en su casa, buscó la igualdad en el segundo tiempo, pero a base de centros, con Luciano Boggio como principal ejecutante. En la próxima fecha, el conjunto del sur del Conurbano será visitante ante Defensa y Justicia.