Días atrás, Fernando Burlando anunció que bajó su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. El abogado publicó un mensaje a través de las redes sociales en el que comunicó que abandonaba su espacio político y no participará en las próximas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias para la gobernación.

Fabián Reale, el excandidato a concejal de La Matanza del espacio La Libertad Avanza, ahora peleará en estas elecciones para conducir el distrito bonaerense más populoso de la Provincia los próximos cuatro años por el partido Movimiento de Integración Federal (MIF), el espacio político que hasta hace pocos días lideraba Fernando Burlando.

¿La ida de Burlando fue algo que les tomó por sorpresa?, le preguntaron a Reale en diálogo con Radio Buenos Aires. "No, ya venía coqueteando con eso. No fue algo que nos sorprendió, que nos agarró de imprevisto. Pero en realidad no lo pensábamos que lo iba a hacer. Esa es la realidad. Pero bueno, todo sigue igual sin Burlando", respondió el precandidato.

En declaraciones al programa "Buenos Aires, Buenas tardes" que conducen Rocío Croa Butera y Darío Fregoli, Reale agregó: "Nosotros vamos a trabajar como hasta ahora, no va a cambiar nada. El espacio MIF, que es nuestro partido político, va a seguir trabajando igual que lo veníamos haciendo junto con Burando, va a ser todo lo mismo".

Acerca de su perfil, comentó: "Nuestro eje de campaña va a ser la seguridad en el municipio. Yo hablo como vecino, nací acá en Matanza hace 44 años. No vengo de la política, hace 4 años me metí en este terreno. Yo soy secretario de estudio jurídico, hace más de 15 años y tengo varios trabajaos porque hoy con uno solo trabajo no alcanza".

Al hablar de los motivos que lo empujaron a involucrase en las arenas de la política, el precandidato sotutvo: "Me metí en política porque quiero ayudar a la gente, ayudar a mi familia, porque más allá de todo uno sale a la calle acá en Matanza y no sabe si salís bien o salís mal, viste, porque Matanza está complicado, tenemos zona liberada.

Por último, Reale lanzó una fuerte crítica hacia Fernando Espinoza, del Frente de Todos: "El intendente vive en Puerto Madero y dije: 'yo vivo en Matanza hace un montón de tiempo, tengo la posibilidad y lo puedo hacer. ¿Por qué no meterme y ayudar a los demás?'. Yo me presento como un vecino más y ahora soy candidato a intendente en nuestro municipio".