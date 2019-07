El concejal y presidente del bloque oficialista, Ricardo Rolleri, aseguró que el Concejo Deliberante aprobó la incorporación del SAME para el municipio. La Matanza había sido señalado por la Gobernador Vidal como uno de los 14 que se negaba a la llegada del sistema de emergencias.

"El Concejo Deliberante ha aprobado el servicio y para que llegue a toda La Matanza y no solo al primer cordón" dijo Rolleri en declaraciones a FM 98.1, Radio Universidad.

La Gobernadora Vidal habia manifestado en el lanzamiento del SAME en San Martín que "Todavía hay 14 municipios pendientes de respuesta y que no le han dicho si al SAME. La provincia pone las ambulancias, el equipamiento, los recursos para el personal tanto médicos como choferes y operadores. Ábranos la puerta. Que la campaña electoral no dejen a un vecino esperando con una urgencia".

De esta manera, el municipio que gobierna la actual candidata a Vice Gobernadora provincial, Verónica Magario, contará con el servicio que funciona las 24hs de los 365 días del año.