En el marco de la ola de despidos que lleva a cabo el Gobierno Nacional, el pasado miércoles, 13 dependientes de la Secretaría de Trabajo delegación Mar del Plata fueron removidos de sus puestos, y entre ellos, la medida alcanzó a la ex candidata a intendenta del Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad, Rosa Mauregui.

La dirigente del PTS fue una de las cuatro candidatas a la intendencia de General Pueyrredón en las elecciones de 2023, tras vencer en las internas al candidato del Partido Obrero Alejandro Martínez. En las urnas compitió con el reelecto Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio), Fernanda Raverta (Unión por la Patria) y Rolando Demaio (La Libertad Avanza).

“Luego de 8 años de trabajo en la actual Secretaria de Trabajo, ayer recibí la notificación de mi despido. Quienes hemos pasado en estos años por las más diversas formas de precarización laboral, hoy somos echados a la calle. No lo vamos a permitir. Hay fuerzas para pelear!”, expresó Mauregui que, igual que sus 13 compañeros, fue notificada cuando terminó la jornada laboral del miércoles.

“No puede pasar un solo despido en el Estado, ni ataque a los jubilados o trabajadores privados. Es necesaria la unidad. Que ATE y UPCN llamen a una gran asamblea de estatales para unificar la lucha contra los despidos. Es necesario un nuevo paro nacional”, convocó la dirigente de izquierda que hace 8 años trabaja en el exministerio de Trabajo, uno de los despedidos tiene más de 20 años de antigüedad.

“Techint armó las listas de despedidos en la Secretaría de Trabajo e insiste con la reforma laboral”, apuntó Mauregui, una vez notificada de su despido por mail y agregó: “El ex Ministerio de Trabajo que nos precarizó masivamente bajo todos los gobiernos, hoy debería llamarse Ministerio de despidos.

“Le dieron a los abogados de Techint el manejo de la Secretaria de Trabajo para que haga lo que está haciendo, un ataque al conjunto de los trabajadores como un primer paso para avanzar en aplicar la reforma laboral que busca atacar a todos los trabajadores de la Argentina con pérdida de derechos”, expuso.

“Quieren ponernos a los trabajadores como responsables de la crisis que generaron los que han gobernado al servicio de los grandes empresarios y el FMI, que dicta todo el plan de ajuste. Que sean ellos los que paguen la crisis, no nuestras familias, no los jubilados. Acá no se despidió a la casta, sino a trabajadores”, concluyó Mauregui.

